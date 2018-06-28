Acun Ilıcalı’nın kameramanı Alper Baycın hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor program ekibinde görevli 24 yaşındaki Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kalbinden bıçaklanan Baycın olay yerinde hayatını kaybetti.

Baycın'ın ölümü Survivor ekibinde büyük üzüntüye sebep oldu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi, Baycın'ın ailesine başsağlığı diledi.

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper kardeşim."

Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim. pic.twitter.com/KcA2K1rM9q — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 27 Haziran 2018

Alper Baycın, iddiaya göre Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan 2 saldırgana direnince arbede yaşandı.

Boğuşma sırasında saldırganlardan biri Baycın'ı kalbinden bıçakladı. Baycın, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Baycın'ın, Ilıcalı'nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.

KKTC'de çeyrek final canlı yayını iptal edildi

Olay nedeniyle KKTC'de dün yapılması planlanan çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivor yarışma programı süresince ilk kez böyle üzücü bir olayın yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA