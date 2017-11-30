Acil müdahalede akıllı telefon dönemi

İzmir'de düzenlenen bir sempozyumda akıllı telefonla acil müdahale için geliştirilen yazılım tanıtıldı, cep telefonuyla acil müdahale tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği bir kişi kalp krizi geçirdi. Hasta yakınları akıllı telefonla 112 acil komuta merkeziyle iletişim kurdu. Görüntü, yazılı mesaj ve konum bilgisi alınarak hastaya müdahale edildi. Hasta yakınları, uzmanların talimatları doğrultusunda sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardımı gerçekleştirdi.

Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu uygulamaya dair "Ücretsiz bir yazılım. Cep telefonunuza indireceksiniz ve onun üzerine aradığınız zaman 112'yi size görüntülü ne yapacağınızı her şeyi söyleyecekler." dedi.

Projenin 2018 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber