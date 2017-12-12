Açıköğretim öğrencilerine dijital imza kolaylığı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi bürolarında kağıt israfını önlemek amacıyla dijital imza kullanılmaya başlandı.

Öğrenciler, çevre dostu proje sayesinde bürolarda belgeleri çıktı almadan imzalayabiliyor.

İmzaların dijitalleştirilmesi ile öğrenciler, kimliklerini doğrulamak için elle yazılmış imza davranış biyometrelerini kullanıyor. İmzalama işlemi sırasında şekil, hız, darbe, kalem basıncı ve zamanlama bilgisi analiz edilerek ekrana yansıtılıyor. İmza tabletleri ile ıslak imza, yasal olarak ıslak mürekkebe eşdeğer dijital imzaya dönüştürülüyor.

Dijital imza uygulamasıyla kağıt, toner, tarama işlemleri, zaman ve insan gücünden tasarruf etmeyi amaçlanıyor.

Bunun yanında yeni teknolojileri kullanıp, bürolarda öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı ve daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, şöyle devam etti:

"Dijital imzanın, ilk aşamada yılda 2 milyonun üzerinde çıktı alınan kitap teslim tutanağı, kimlik teslim tutanağı, bilgi değişikliği, ikinci nüsha diploma ya da hatalı diploma istek formlarında kullanılması planlanıyor. Şu anda 600 bin aktif öğrencinin kayıtlı olduğu 29 Açıköğretim bürosunda dijital imza uygulaması için gerekli kurulum sağlandı. Öğrencilerimiz imza atacakları belgeyi ekranda görüp eş zamanlı olarak belge üzerine imza atarak onay verebiliyor. Sonrasında zaman damgalı imzalı belge kilitleniyor ve içerik değiştirilemiyor."

Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro tarafından koordine edilen projenin yazılım süreci, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yapılıyor.

Uygulamanın ikinci aşamasında AÖF Otomasyon Sistemi’nde yapılacak güncellemeler ve altyapı çalışmaları ile tüm belgelerin dijital ortamda imzalanarak arşivlenmesi planlanıyor. Dijital imzanın gelecek yıl tüm Açıköğretim bürolarında kullanımı hedefleniyor.

Kaynak: AA