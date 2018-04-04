Açığa alınan öğretmene FETÖ'den hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve açığa alınan öğretmen Canan Altunörs ile avukatı katıldı.

Altunörs, son savunmasında, ByLock kullanmadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu söyledi.

ByLock yüklendiğinin belirtildiği tarihte çok sıkıntılı bir hamilelik geçirdiğini ileri süren Altunörs, "Bu tarihlerde elektronik cihazlardan uzak durdum. Ben kesinlikle ByLock yüklemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA