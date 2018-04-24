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Buradasınız : » » Açığa alınan denetçiye FETÖ'den hapis

Açığa alınan denetçiye FETÖ'den hapis

Çankırı'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski denetçiye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Açığa alınan denetçiye FETÖden hapis

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve İl Müftülüğü'nde denetçiyken açığa alınan Hakan K. ile avukatı katıldı.

Hakan K, duruşmadaki son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Hakan K, hakkında yapılan idari soruşturmada örgütle bir bağlantısının tespit edilemediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, daha sonra tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, mahkeme, fetö, dava, çankırı
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