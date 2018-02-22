Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal girişimi davası

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Teğmen Şerif Özbay, Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 er katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından mahkemeye gelen evraklar okundu. Usul işlemlerin ardından duruşmada, dava dosyasında bulunan görüntüler salonda izletildi.

Sanıklar ve avukatları, görüntülere ilişkin tek tek beyanda bulunurken, sanıklar arasında zaman zaman tartışmalar meydana geldi. Görüntüler sırasında, bazı sanıkların orada bulunup bulunmadıklarına ilişkin beyanda bulunduğu sırada, sanıklardan Ebubekir Özcan söz alarak, ilkokul mezunu olduğunu, darbe girişiminde er olarak askerlik yaptığını ve rütbeli komutanların dediklerini yaptıklarını dile getirdi.

Bu beyanların üzerine söz alan sanık Hasan Övez de sanığın ifadelerini kabul etmedi. Sanıkların beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.

Bu arada duruşmanın yarın da süreceği öğrenildi.

41 sanık yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, Cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan 319 sayfalık iddianamede, 7'si rütbeli 34'ü er olmak üzere tutuklu 41 sanık yer alıyor. Darbeci askerler tarafından şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammet Fazlı Demir, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Orhun Göytan ve Şirin Diril'in maktul sıfatıyla yer aldığı iddianamede, yine darbeci askerler tarafından yaralandığı tespit edilen 23 kişinin dahil olduğu 44 kişi de müşteki sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe girişiminde stratejik noktalardan olan Acıbadem Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'nü kontrol altında tutma görevinin Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'e verildiği, Karabekir'in komutasında 4 zırhlı askeri araç ve bir otomobille birer yüzbaşı, teğmen ve astsubay ile 5 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere 41 askerin saat 22.45'te tugaydan çıkış yaptığı belirtiliyor.

Sanık askerlerin, Türk Telekom'u ele geçirdikten sonra trafiği keserek çevrede toplananları uzaklaştırmaya çalıştıkları, bu duruma direnenlere ise hedef gözeterek ateş ettikleri anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammed Fazlı Demir, Murat Mertel, Orhun Göytan, Şirin Diril ve Murat Naiboğlu'nun hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı vurgulanıyor.

Ceza talepleri

Sanık Teğmen Şerif Özbay, Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 erin, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürmek'' suçundan, çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişi için altışar kez olmak üzere toplam dokuzar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, tüm sanıkların çıkan olaylarda yaralananlar için 23 kez ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürmeye teşebbüs'' ile ''kamu malına zarar vermek'', ''mala zarar vermek'', ''kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs'', ''kişiyi cebir, tehdit kullanarak, silahla, birden fazla kişi ile birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle zincirleme olarak özgürlüğünden yoksun kılmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından, 331 yıldan 559 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.​

Kaynak: AA