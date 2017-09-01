  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.

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Acemi kasaplar hastanelik oldu

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralananların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 70 kişinin tedavi için kent merkezindeki hastanelere geldiği öğrenildi.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Ahmet Kesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin kurbanını keserken kullandığı bıçağın kayması sonucu elinden yaralandığını söyledi.

Parmağına 3 dikiş atıldığını belirten Kesin, "3 adam bir koyunu kesemedik." dedi.

Bir başka yaralı Mehmet Oduncu ise koyunu tutarken elini kestiğini kaydederek, "Babam deriyi yüzerken ben elimi vurdum. Babam kesmedi ben kestim aslında. Az daha parmakları koparıyorduk." diye konuştu.

Etiketler: bayram namazı, acemi kasaplar
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