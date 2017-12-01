  • 01 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.659
  • BIST 103558.98
    ALTIN 160.669
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Acemi erler “Harmandalı” oynadı

Acemi erler “Harmandalı” oynadı

Bilecik'te temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler için yemin töreni düzenlendi. Askerler, ailelerini “harmandalı” oynayarak karşıladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip erlerinin yemin töreni düzenlendi.

Erlerin törene gelen ailelerine bir sürprizi vardı. Acemi erler, ailelerini “harmandalı” oynayarak karşıladı.

Sürprizi ilgiyle izleyen ailelerin yerlerini almasının ardından törene geçildi. Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Deniz Özaslan, burada yaptığı konuşmada, yemin töreninin hayırlı olmasını diledi.

Ailelere seslenen Özaslan, "Evlatlarınız artık bizim silah arkadaşımız olduğu gibi vatanın birer koruyucusu ve Türk milletinin gurur kaynağıdır." dedi.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verildi. Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona eren yemin törenine, Söğüt Kaymakam Vekili Cengizhan Ankara ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Davarcı da katıldı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: yemin töreni, söğüt, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı, bilecik, Acemi erler harmandalı oynadı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER