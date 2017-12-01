Acemi erler “Harmandalı” oynadı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip erlerinin yemin töreni düzenlendi.

Erlerin törene gelen ailelerine bir sürprizi vardı. Acemi erler, ailelerini “harmandalı” oynayarak karşıladı.

Sürprizi ilgiyle izleyen ailelerin yerlerini almasının ardından törene geçildi. Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Deniz Özaslan, burada yaptığı konuşmada, yemin töreninin hayırlı olmasını diledi.

Ailelere seslenen Özaslan, "Evlatlarınız artık bizim silah arkadaşımız olduğu gibi vatanın birer koruyucusu ve Türk milletinin gurur kaynağıdır." dedi.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verildi. Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona eren yemin törenine, Söğüt Kaymakam Vekili Cengizhan Ankara ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Davarcı da katıldı.

Kaynak: AA

