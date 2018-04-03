Abla kardeş Afrin’de 7 yıl sonra buluştu

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte, YPG\ PKK’lı teröristler Afrin kent merkezi ile çevresinde bulunan köyleri kontrol altına aldı.

Teröristler bu bölgede kendilerine adeta devlet kurarken, vatandaşlara kendi çıkardıkları kimlikleri dağıtmaya başladı. Kendi plakalarını bastıran teröristler, Afrin bölgesinde her evden zorla vergi topladı.

Herkesi silah altına almaya çalışan teröristler, kendileri ile çatışmaya girmek istemeyenlerden yıllık 350 bin Suriye parası topladı. Teröristler kendilerinin verdiği kimliği almayan vatandaşlara da adeta zulüm yaptı.

Sivilleri Afrin’den dışarıya çıkartmayan teröristler, dışarıdan gelmek isteyenlerden de yüksek miktarda, vergi adı altında para istedi.

Yeğenlerini hiç görmedi

Bu zulümden en çok kimliğinde Afrin yazmayan vatandaşlar etkilendi. Kız kardeşi Necah Ahmet’i Azez’den Afrin’e 13 yıl önce gelin gönderen Feride Ahmet, ilk 6 yıl kardeşiyle görüştü.

Necah Ahmet’in en büyük oğlu Mahmut’u kucağına bebekken alan ve bir daha görmeyen Feride Ahmet, diğer yeğenlerinin yüzünü ise hiç tanımadı. 7 yıl boyunca sadece telefonla görüşen ikili birbirlerine hasret kaldı.

Mehmetçik ve ÖSO askerlerinin Afrin’i kontrol altına almasıyla, abla kardeş birbirlerine kavuşacakları günün hayalini yaşadı.

Abla ve kardeş Afrin’in hemen yanındaki Basuta köyünde buluştu. Abla ve kardeşin buluşması herkesi duygulandırdı. Kardeşini 7 yıl sonra gören Feride Ahmet, kız kardeşinin kucağında bayıldı.

"Kalbim duracak gibi oldu"

Kardeşini 7 yıl görmediğini ifade eden Feride Ahmet, “Çok şükür kardeşime kavuştum. Neler yaşamadık. Teröristler giriş çıkışı yasakladı. Çok insanlar bu şekilde kavuşmamış. Sanki rüyadayım. Yeğenlerimi hiç tanımadım. Onları da ilk defa gördüm. İçim doldu, kalbim duracak gibi oldu. İnsanın hakları var. Gidecek gelecek, ailesini, akrabalarını görecek. Bu olmaz. İnsanlar teyzesini, dedesini tanımıyorlar. Bu insanlığa sığmaz. İnşallah artık sorgusuz sualsiz girip çıkarım. Mehmetçiğe, Özgür Suriye Ordusu'na, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kız kardeşi Necah Ahmet ise, “Ben 13 yıldır buradayım. 7 senedir görüşemiyorum. Teröristler burada sınır çizdiler, kimseyi geçirmiyorlar. Dünyalar benim oldu. İnşallah belki diğer kardeşlerimi de görürüm. Bizi buluşturmaya vesile olan herkese teşekkür ederim. Girip, çıkışlar yasaktı. Benim kimliğim buradan değil diye, giriş çıkış yapamıyordum” diye konuştu.

Afrin halkı ve çevresinde bulunan vatandaşlar, Mehmetçiğin bölgeye gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA