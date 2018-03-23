"Abi-abla" yapılanması davasında tüm sanıklara hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'daki sözde "abi-abla" yapılanmasına ilişkin 25'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 35 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl altışar ay, 4 sanığın da dokuzar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda gördüğü duruşmaya, 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti 39 sanık yönünden “silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun sabit olduğu, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, suç ve sebep saikleri, kastın ağırlığı ve yoğunluğu, meydana gelen tehlikenin ağırlığı gibi sebepleri gerekçe göstererek, bu sanıkların 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarını nedeniyle 35 sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, diğer 4 sanık hakkında herhangi bir indirim yapmadı.

Silahlı terör örgütü üyesi olan 2 sanığın, yakalandıktan sonra kendi bilgisi ölçüsünde, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli bilgi verdiği ve yargılama aşamasında pişmanlığını dile getirdiğini kaydeden mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak sanıkların 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 25 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA