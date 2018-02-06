'ABD'nin yapıyı desteklediği kanaati, FETÖ'nün dünyadaki tasfiyesini zorlaştırıyor'

Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bazı ülkelerde tasfiyesinde zorluk yaşandığını belirterek, "Bu yapının halen ABD tarafından desteklendiği kanaati, birçok yoksul ve ABD'ye bağlı ülkede örgütün tasfiyesini zorlaştırıyor çünkü ABD ile karşı karşıya kalmak istemiyorlar." dedi.

Fakültenin Uluslararası Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Arı, FETÖ'nün baştan beri siyonist hareketle çalıştığını, tarz olarak da masonik bir yapıyı takip ettiğini belirtti.

Arı, FETÖ'nün siyasi ahlaka ve geleneklere uygun olmayan, gayrimeşru yöntemler kullanarak rakiplerini tasfiye etmeye çalıştığını dile getirerek, "Ciddi anlamda kripto yapı. Bu yapıyı diğer oluşumlardan ayıran temel özellik, kimliklerinin tespit edilemeyişidir. Bunlar, her yapı içinde kendilerini gizleyebiliyor. Bu yapının en önemli özelliği, sürekli kılık değiştirmesi ve farklı kimlikler içine kendini gizlemiş olması." diye konuştu.

"Zengin çocuklarını okutmayı tercih etmişler"

FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da benzer faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayan Arı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150-160 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Gerçi 15 Temmuz sonrası bu sayı 150'nin altına düştü. O ülkelerde okulları aracılığıyla siyasetçilerini ve iş adamlarını kontrol etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani gittikleri ülkelerde yoksul öğrencileri okutmaktan ziyade esas olarak zengin ve belirli siyasetçilerin çocuklarını okutmayı tercih etmişler. Böylece o ülkelerde de yapıyı ele geçirmeye odaklanmışlar. Günümüzde birçok ülkede bu yapıların tasfiye edilmesindeki direncin de temel nedeni budur çünkü o ülkelerdeki etkili siyasileri ve iş adamlarını ele geçirmiş olmaları nedeniyle bir direnç söz konusudur."

"ABD ile karşı karşıya kalmak istemiyorlar"

Arı, FETÖ'nün diğer ülkelerde tasfiye edilememesinin farklı nedenlerinin olduğuna da değinerek, "Bu yapının halen ABD tarafından desteklendiği kanaati, birçok yoksul ve ABD'ye bağlı ülkede örgütün tasfiyesini zorlaştırıyor çünkü ABD ile karşı karşıya kalmak istemiyorlar ama zaman içinde ABD'nin bu örgütten ümidini kesmeye başlamasıyla beraber bu sürecin hızlanacağını söyleyebiliriz." dedi.

"Bu örgüt, faaliyet yürüttüğü ülkeler için de tehlikelidir." diyen Arı, FETÖ'cülerin gittikleri ülkelerde lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. Arı, şunları söyledi:

"Büyük bir iletişim ağına sahipler. Bu nedenle özellikle ABD ve Batı'da Türkiye aleyhtarlığı zaten kolay satın alınan bir şey. Arkasında bir de FETÖ yapılanması olunca Türkiye aleyhindeki kara propagandanın örgütlenmesinde çok zorluk çekmiyorlar. Zaten bugüne kadar değişik çevrelerdeki lobi faaliyetleri çerçevesinde elde ettikleri gücü bugün için Türkiye'ye karşı kullanıyorlar. Türkiye'ye karşı dünyada söz konusu olan kara propagandanın arkasında bu yapının olduğunu görüyoruz."

Arı, FETÖ'nün İslam'ı dönüştürme ve bozma hareketi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örgütün amacı, Batı'nın arzu ettiği, hafifletilmiş, içi boşaltılmış, Protestanlaştırılmış bir İslam anlayışını Türkiye ve dünyada hakim kılmaktır. Batı ile kavga etmeyen, İslam dünyasını Batı'nın emrine vermeyi amaçlayan bir harekettir. Yani Türkiye, İslam dünyasındaki etkisi dolayısıyla bu hareketin merkezinde yer alıyor çünkü Türkiye'yi dönüştürdüğünüz zaman İslam dünyasını dönüştürmeniz çok kolay. Bu, küresel düşünülmüş ve planlanmış bir hareket. Türkiye'deki dönüşümün eş zamanlı olarak diğer ülkelerdeki dönüşümle birlikte yürüyebilmesi için o hareketin aynı özellikleri taşıyacak şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu, hem siyasi hem de dini içeriği olan bir dönüştürmedir."

Kaynak: AA