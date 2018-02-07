  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteğine suç duyurusu

ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteğine suç duyurusu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının üyeleri, terör örgütü PYD/PKK'ya silah verdiği iddiasıyla ABD hakkında suç duyurusunda bulundu.

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ABDnin terör örgütü PYD/PKKya silah desteğine suç duyurusu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) İzmir'deki bazı üyeleri, terör örgütü PYD/PKK'ya silah verdiği iddiasıyla ABD hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'na gelen vakfın bazı üyeleri, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusu dilekçesi verdi.

ABD'nin PYD/PKK/YPG'ye verdiği silahlara ilişkin ikrarının olduğu vurgulanan dilekçede, "Bugün suçunu basın yoluyla dahi ikrar eden Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek başkanı gerekse komutanları terör örgütleri PKK ve PYD'ye silah temini sağladığı anlaşılmış olmakla, bu teröristlere silah temin eden ülkelerden şikayetçiyim." ifadeleri yer aldı. 

AA

Etiketler: suç duyurusu, abd, PYD/PKK, izmir
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