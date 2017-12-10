ABD'nin Kudüs kararı Ayasofya'da protesto edildi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Ayasofya'da protesto edildi.

Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Kudüs Müslümanlarındır" yazılı döviz taşıyıp çeşitli sloganlar attı.

Ayasofya önünde toplanan grup yaptığı açıklamada, Kudüs’ün adım adım İsrail tarafından işgal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Siyonist İsrail, son olarak Kudüs’ü başkent ilan ederek Filistin topraklarını tamamen ele geçirmek istiyor. Siyonistler yıllardır Gazze’yi abluka altında tutuyor ve canları istediği zaman bombalıyor. Dünya üzerinde akan mazlum kanlarının ardındaki şeytani güç Amerika, İslam ülkelerini ekonomik olarak sömürüyor. Amerika, ekonomik sömürüsü yetmezmiş gibi Ortadoğu’daki ileri karakolu olan işgal devletini her geçen gün şımartıyor." ifadelerine yer verildi.

Protesto, kılınan namaz ve dualarla sona erdi.

Kaynak: AA