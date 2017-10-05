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Buradasınız : » » ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ'den tutuklandı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'den dolayı haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklandı.

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ABDnin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Topuz, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Topuz'un, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 

Etiketler: metin topuz, fetö
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