ABD'li rahip Brunson'un tutukluluğu devam edecek

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı tutuklu sanık Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

ABD tarafı oradaydı

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve bazı yetkilileri, ABD Dini Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve kilise görevlileri de takip etti.

"Teröristlerle yakın ilişkide"

Tanık olarak dinlenilen L.A, 8-10 yıldır tanıdığı sanık Andrew Brunson'un terör örgütü mensuplarıyla yakın ilişki içinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini, kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını iddia etti.

"Muhbir olarak anılıyordu"

Tanık, Brunson'un hakkında verilen talimatlar nedeniyle hiçbir kilisede çalışamadığını ve muhbir olarak anıldığını söyledi.

Işık Kilisesi Pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesiyle ilgili telkinde bulunduğunu ayrıca tövbe etmesini istediğini ileri sürdü.

"Türkler ile Kürtler arasında savaş var"

Brunson'un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğine şahit olduğunu öne süren L.A, "Brunson bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' dedi. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor dedik." diye konuştu.

"Terör örgütüne sempati duyanlarla çok fazla görüşürdü"

Mahkeme Başkanının, "Kürt kimlikli kişiliklere ayrıcalık tanındığı, bunların arasında PKK'lıların da olduğu, Kürt kilisesi oluşturulmaya çalışıldığı yönünde anlatımların olmuş. Neye dayanarak söylüyorsun" sorusu üzerine tanık, "Terör örgütüne sempati duyanlarla çok fazla görüşme yapardı." cevabını verdi.

"Türkler oturamaz" yazısı

Tanığın "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı." sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, "Neden böyle bir yazı yazıldı" sorusunu yöneltti.

"Bunlar Türk düşmanı"

Tanık L.A, "O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden 'Türkler oturamaz' diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır." dedi.

"Gizli odada terör dokümanları vardı"

Tanık L.A. kilisede gizli bir odada toplanıldığından bahsetti, o toplantılara kendilerinin alınmadığını da sözlerine ekledi.

"Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti. Suruç ve Kobani'ye tanrısal hizmet için gittiklerini söylüyorlardı. 'Gönüllü çalışma' denildi. Bizi çağırmadılar. "

Brunson'dan savunmalar

Tanığın iddialarını üzerine söz alan Andrew Brunson, şunları söyledi:

"Kürtçe İncil bastırmadık, dağıtmadık. Özellikle Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz. Çoğu kişi beni tehdit etti ama terk etmedim. Çünkü kurtarıcı bir görev ihsan etti. Hakkımda çok şey söylendi. FETÖ'cü, PKK... Bunlara karşıyım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne inanıyorum ve destekliyorum. Benim hakkımda yalan söyleyen ve yalancı tanıklı yapanları affediyorum."

"Leşler üzerinde dua ediyorlardı"

Tanık M.C. ise 12-13 yıl önce Hrıstiyan olduğunu, Brunson'u da görevli olduğu kilisede tanıdığını anlattı.

Yaklaşık 4-5 yıl önce Suriyeli Mehmet adlı kişiden Kürt kilisesi kurulduğunu öğrendiğini savunan M.C, "Kilisede akıl almaz işler gördüm. Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Bir daha gitmedim. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK'nın amblemlerini gördüm. Biz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Gerekli yerlere bu durumları yazdım." dedi.

"Leş kelimesinden kasıt PKK'mıydı?"

Mahkeme Başkanının, "Leş kelimesinden kastınız PKK'mıydı?" sorusuna ise tanık, "Bunu bizzat duyduk. 'Onlar vatan için ölen şehitler' deniliyordu. Dağdaki ölen gerillalar için dua ediliyor." yanıtını verdi.

Sanık Brunson ise tanığın iddialarını, "Mülteci toplantısına hiç katılmadı ki orada olan şeyleri anlatsın. Bunları nereden biliyor. Biz Kürtlere ayrı bir şey yapmadık." diyerek yanıtladı. Duruşma devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA