ABD'li rahip Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey isimleriyle bağlantıları

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Brunson'ın FETÖ ilişkisi, gizli tanıkların ifadeleriyle iddianame ve duruşmada söz verilen tanık anlatımlarında yer alıyor.

Tanık ve gizli tanıklar, soruşturma ve mahkeme safhasında Brunson'ın örgütün üst düzey yönetici kadrosunda olduğu belirlenen kişilerle görüştüğü yönünde ifade verdi.

Brunson'un görüştüğü iddia edilen kişiler:

FETÖ'nün Ege Bölgesi sorumlusu Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa

"FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan

KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık İbrahim Halil Baysal

ABD'ye kaçtı

ABD uyruklu papaz Brunson'ın çok sık bir araya geldiği iddia edilen FETÖ'nün Ege Bölgesi sorumlusu Baz, terör örgütünün önemli isimleri arasında yer alıyor.

İzmir dahil 8 ilden sorumlu olduğu belirtilen Baz'ın 17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından ABD'ye kaçtığı biliniyor. Birçok FETÖ soruşturmasında adı geçen örgüt üyesi Baz'ın ABD'den iadesi de talep edildi.

Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı örgüt toplantılarda yer aldığını anlattı.

Brunson'ın ilişkisi olduğu belirtilen Murat Safa da Baz'ın yardımcısı olarak görev yaptı. Birçok FETÖ soruşturmasında ismi geçen Safa'nın Endonezya'ya kaçtığı yönünde bilgiler mevcut.

Firari sanık Safa'nın kardeşi Mustafa Safa ile yeğeni İsmail Safa'nın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Sanık Safa'nın bir yakının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, ailesini sıkıntıya soktuğu ve mağdur ettiği gerekçesiyle Murat Safa hakkında şikayette bulunması dikkati çekti.

ABD'li din adamı Brunson'ın çok sık bir araya geldiği iddia edilen bir başka isim ise "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç. İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda tutuklanan Kılıç'ın, ByLock kullanıcı olduğu ve firari Emre Uslu, Önder Aytaç gibi şüphelilerle elektronik postayla yazıştığı iddia edildi.

Tutuklu sanık Kılıç ayrıca Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanıklı davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle de yargılanıyor.

Taner Kılıç'ın eniştesi firari Mehmet Kamış

Kılıç'ın eniştesi olan, kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası"nda sanık olarak yer alıyor.

Cep telefonu sinyalleriyle tespit

Brunson ile firari sanık Baz'ın görüştüğüne dair İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik inceleme raporu, delil olarak mahkemeye sunuldu.

Rapora göre, Brunson'ın kullandığı 5 GSM hattı ile Baz'ın kullandığı 2 GSM hattının sinyal kayıtları karşılaştırıldı. İncelemede, ikilinin, 4 Nisan 2011 ila 19 Ağustos 2015 tarihlerinde GSM kullanıcılarıyla irtibat halindeyken Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal verdiği kayıt altına alındı.

Yine firari sanık Baz'ın yardımcısı Murat Safa ile Brunson'ın GSM hattının aynı yerde sinyal verdiği rapor edildi. ABD'li papaz Brunson'ın FETÖ sanığı avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansıdı.

Brunson'ın FETÖ zanlısından para aldığı iddiası

Yargılama aşamasında tanık olarak ifade veren A.D. ise Brunson'ın, FETÖ firarisi Türkkan'dan yardım adı altında bizzat para aldığını iddia etti. Türkkan'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in atadığı 5 isimden biri olduğunu savunan A.D, bu kişiyle Brunson'ın 2010'un sonlarına doğru görüştüğüne şahitlik ettiğini öne sürdü.

Tanık A.D, örgütün etkili isimlerinden Karagöz ile Brunson'ın Gaziantep'te bir otelde bir araya geldiğini, Şanlıurfa'da da FETÖ'nün önemli finansörlerinden Baysal ile iletişime geçtiğini mahkemede anlattı.

Şanlıurfa'da yaşayan Baysal'ın kardeşleri Osman ve Ömer Faruk Baysal da kentte yürütülen FETÖ soruşturmasında isimleri geçiyor.

Şimdiye kadar 2 kez hakim karşısına çıkan Brunson ise adı geçen FETÖ zanlılarına yönelik iddiaların hiçbirini kabul etmedi.

Örgütlerin üst düzey mensuplarıyla görüşmüş

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'ın suç olabileceği düşünülen eylemlerine yer verilmişti.

Brunson'ın din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin amacını bilmesine karşın bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı vurgulandı. Örgütün üst düzey mensuplarıyla görüştüğü belirtildi.

'PKK ve FETÖ'yü övücü vaazlar verdi'

Brenson, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ve FETÖ'yü övücü içerikli konuşmalar yaptı. Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışmalar yaparak, İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

Brunson'la ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığı tespit edildi. İddianamede ayrıca bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların da elde edildiği belirtilerek terör örgütü ile çalışmaları deşifre edildi.

Brunson'ın 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürüldü, "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişi yaptığı kaydedildi.

"Olaylar kötüye gidecek, biz kazanacağız"

İddianamede, Brunson'ın görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki ifadelere ve cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesaja da yer verilmişti.

"Brunson'ın din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığıyla bağdaşmadığı" da vurgulanmıştı.

Kaynak: AA