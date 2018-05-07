ABD'li papaz Brunson'un yargılandığı dava 18 Temmuz'a ertelendi

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam edildi.

Brunson'ın terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı dava 18 Temmuz'a ertelendi.

Brunson'ın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Savcının, Brunson hakkında hazırladığı iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı iddiası yer alıyor.

ABD'li papaz Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey mensuplarıyla kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği öne sürülüyor.

İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı iddia edilen Brunson'ın, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu da suçlamalar arasında bulunuyor.

Suçlamaları kabul etmedi

İlk kez 16 Nisan'da hakim karşısına çıkan Brunson, Türkçe yaptığı savunmasında, İsa Mesih'i anlatarak ona öğrenci yetiştirmek için 1993 yılında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

FETÖ'nün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari sanık Bekir Baz'ı tanımadığını ve onunla irtibatı olmadığını savunan Brunson, hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

Kaynak: İHA, AA