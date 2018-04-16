ABD'li papaz Brunson'un tutukluğu devam edecek

FETÖ ve PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan din adamı Andrew Craig Brunson'un davası İzmir'de görüldü. Davayı Amerika'dan gelen bir senatör ile büyükelçilik yetkilileri de izledi.

İlk kez hakim karşısına çıkan Andrew Craig Brunson, savunmasını Türkçe yaptı. FETÖ ile bağlantı iddiasına "Bu benim inancıma hakaret. Ben Hristiyan din adamıyım" diye cevap verdi.

Darbe ile ilgili sözlerinin ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Mahkeme, Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkemeye ABD’li senatör Thon Tillis de katıldı.

Bağlantıları deşifre oldu

Brunson, FETÖ ve PKK terör örgütleri adına faaliyette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kullandığı 5 telefon hattı incelendiğinde FETÖ'cülerin bulunduğu noktalarda olduğu tespit edildi.

"Tanımıyorum" dediği FETÖ'nün firari sözde eski Ege Bölgesi imamı Bekir Baz ile 293 kez birbirlerine çok yakın yerlerde bulundukları ortaya çıktı.

15 Temmuz sonrası attığı mesajlar

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisinin yanı sıra Alevi ve Kürt kökenli vatandaşları Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştığı da yer alıyor.

Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası arkadaşına attığı "Türkleri sallamak için gereken koşullar oluştu. Olaylar kötüye gidecek ve sonunda biz kazanacağız" mesajına da yer veriliyor.

Trump'ın iadesini istediği papaz

ABD Başkanı Donald Trump iadesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise FETÖ elebaşını adres göstererek "önce siz elinizdeki papazı bize verin" dedi.

Brunson için 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: TRT Haber