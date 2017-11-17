  • 17 KASIM 2017, CUMA

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ABD'de 5 bin varillik petrol çevreye yayıldı

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki boru hattında petrol sızıntısı yaşanıyor.

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ABDde 5 bin varillik petrol çevreye yayıldı

Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ham petrol taşıyan Keystone boru hattından 5 bin varil, yani yaklaşık 800 bin litre ham petrol çevreye yayıldı.

Açıklamayı, Keystone boru hattının sahibi Kanadalı enerji altyapı şirketi TransCanada yaptı.

Şirket açıklamasında, Güney Dakota eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 800 bin litre ham petrolün çevreye yayıldığını duyurdu.

Bölgeye acil durum ekiplerinin yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, sızıntının nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Sızan petrolün içme suyuna karışıp karışmadığı henüz bilinmiyor.

Kanada'nın Alberta eyaletinden başlayan 4 bin 324 kilometre uzunluğundaki Keystone boru hattı, ABD'de 6 eyaleti geçtikten sonra Teksas kıyısında Meksika Körfezi'ne ulaşıyor.

Keystone boru hattı günde ortalama 700 bin varillik ham petrol taşıyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd, petrol sızıntısı
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