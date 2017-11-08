  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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ABD tüm göçmen olmayan vize hizmetlerini sınırlı ölçüde açtı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara ve İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını duyurdu.

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ABD tüm göçmen olmayan vize hizmetlerini sınırlı ölçüde açtı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD vize bilgi servisinin, önceki gün ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden aynı gün yapılan açıklamada da "Türkiye, ABD'deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır." ifadeleri yer almıştı.

Etiketler: vize, twitter, göçmen, abd
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