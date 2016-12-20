ABD temsilcilikleri bugün kapalı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinde ABD vatandaşlarına yönelik yayımlanan güvenlik mesajında, gece 03.50 sularında bir kişinin Ankara'daki büyükelçilik girişine yaklaşarak havaya ateş açtığı belirtildi.

Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen olayda saldırganın gözaltına alındığı ifade edilen mesajda, bu nedenle, Ankara'daki büyükelçiliğin yanı sıra İstanbul ve Adana'daki temsilciliklerin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açmıştı. Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polislerin müdahalesiyle Şahin S. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, pompalı tüfek olay yeri inceleme ekiplerine teslim edilmişti.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. AA