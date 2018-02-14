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ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Zeytin Dalı" oldu

Ankara'da Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adı Zeytin Dalı Caddesi oldu. Ayrıca Gülen ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 18:20



