ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Zeytin Dalı" oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adı Zeytin Dalı olarak değişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Tuna'nın değişiklik önergesini görüştü.
Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Yeni ismin yer aldığı tabela en kısa sürede caddeye asılacak.
Washington'a Zeytin Dalı Harekatı için verilen sembolik mesaj resmileşti.
İsim değişikliği, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinden hemen önce gerçekleşti.
Zeytin Dalı tabelası en kısa sürede caddeye asılacak.
Gülen isminin yer aldığı 7 cadde ve sokağın da ismi değişti
Öte yandan Ankara Büyük Şehir Belediye Meclisi içerisinde Gülen adı geçen 7 cadde ve sokağın ismini değiştirdi.
Değişen cadde ve sokaklara Vatan, Diriliş, Bayrak, Kayı ve Hilal gibi isimler verildi.
Kaynak: TRT Haber