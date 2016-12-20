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ABD Büyükelçiliği önünde havaya ateş açıldı

ABD Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

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ABD Büyükelçiliği önünde havaya ateş açıldı
ABD Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
 
Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğinin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı.
 
Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı.
 
Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
 
Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. AA
Etiketler: ABD Ankara Büyükelçiliği, polis
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