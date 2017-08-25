  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.479
    EURO 4.109
  • BIST 109841.24
    ALTIN 143.788
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Abant-Kaynaşlı arası İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Abant-Kaynaşlı arası İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Çalışmalar nedeniyle bir aydır kapalı olan otoyolun Abant-Kaynaşlı arası İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Abant-Kaynaşlı arası İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Abant-Kaynaşlı arasındaki çalışmalar tamamlandı.

Geçen ay çalışmalar kapsamında Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirilen trafik, üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarımın bitirilmesinin ardından normale döndü.

Karayolları ekipleri, yolda bulunan dubalarla beton bariyerleri kaldırarak yolun ulaşıma açılmasını sağladı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Abant-Kaynaşlı arası, üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım çalışmaları kapsamında 24 Temmuz'da trafiğe kapatılmıştı.

Etiketler: abant-kaynaşlı otoyolu, İstanbul, anadolu otoyolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER