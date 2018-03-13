AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Mülteciler için sağlık ve toplum odaklı programlar hazırlanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Berger, "Şehrin ne kadar zorlu ve karmaşık olduğunu anlattınız. Dolayısıyla hiç kolay bir işiniz yok. Bursa'nın çok farklı özellikleri var. Tek bir özellikle ön plana çıkarmak mümkün değil. Kültür, eğitim, tarım var. O yüzden karmaşık ve kompleks bir şehir olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

Berger, "AB olarak verdiğimiz destekle, yıllar içinde her zaman gençlere ve eğitime odaklandık. Burada yürüttüğümüz programlarımız, projelerimiz var. Tabii yerel kuruluşların, yetkililerin de desteğiyle bu program ve projeleri uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızda gösterdiğiniz iş birliği için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Mülteciler için sağlık ve toplum odaklı programlar hazırlanacak"

Bursa'nın sanayi şehri olmasından dolayı göç alan bir kent olduğuna dikkat çeken Berger, "Bursa, bizim mülteciler için hazırladığımız programdan faydalanabilecek şehirlerden bir tanesi. Bu program, daha çok sağlık ve toplum odaklı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Berger'e kentle ilgili bilgi verdi. Bursa'nın bir sanayi şehri olduğunu anlattı.

Kaynak: AA