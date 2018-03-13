  • 13 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.873
    EURO 4.778
  • BIST 118195.07
    ALTIN 164.143
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Mülteciler için sağlık ve toplum odaklı programlar hazırlanacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Mülteciler için sağlık ve toplum odaklı programlar hazırlanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Bursa, mülteciler için hazırladığımız programdan faydalanabilecek şehirlerden bir tanesi" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Mülteciler için sağlık ve toplum odaklı programlar hazırlanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Berger, "Şehrin ne kadar zorlu ve karmaşık olduğunu anlattınız. Dolayısıyla hiç kolay bir işiniz yok. Bursa'nın çok farklı özellikleri var. Tek bir özellikle ön plana çıkarmak mümkün değil. Kültür, eğitim, tarım var. O yüzden karmaşık ve kompleks bir şehir olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

Berger, "AB olarak verdiğimiz destekle, yıllar içinde her zaman gençlere ve eğitime odaklandık. Burada yürüttüğümüz programlarımız, projelerimiz var. Tabii yerel kuruluşların, yetkililerin de desteğiyle bu program ve projeleri uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızda gösterdiğiniz iş birliği için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Mülteciler için sağlık ve toplum odaklı programlar hazırlanacak"

Bursa'nın sanayi şehri olmasından dolayı göç alan bir kent olduğuna dikkat çeken Berger, "Bursa, bizim mülteciler için hazırladığımız programdan faydalanabilecek şehirlerden bir tanesi. Bu program, daha çok sağlık ve toplum odaklı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Berger'e kentle ilgili bilgi verdi. Bursa'nın bir sanayi şehri olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Delegasyonu Başkanı, christian berger, bursa, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER