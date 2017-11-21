AB büyükelçileri Şanlıurfa’da

Dün akşam saatlerinde Suriyeli mültecilerin durumunu görmek için Şanlıurfa’ya giden 25 AB büyükelçisi, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına verilen akşam yemeğinde ağırlandı.

Geleneksel Urfa evlerini andıran salonda AB Büyükelçileri için sıra gecesi düzenlendi.

Önce sıra gecesi kültürü hakkında bilgi verildi, daha sonra sıra gecesi ekibi tarafından yöresel türküler seslendirildi. Büyükelçilerden bazıları türküler eşliğinde halay çekti.

Yemekte ise yöresel lezzetler ve çiğ köfte vardı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye Temsilcisi Christian Berger Organizasyonun düzenlendiği mekâna hayran kaldıklarını, kenti daha yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Büyükelçi Berger, bölgeye yaptıkları ziyaretlerde Suriyeliler için yapılanlardan da çok etkilendiklerini vurguladı.

AA

