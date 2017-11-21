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AB büyükelçileri Şanlıurfa’da

25 AB büyükelçisi, Suriyelilerin durumunu görmek için Şanlıurfa’ya gitti. Programları bugün başlıyor. İlk gün ise sıra gecesinde eğlence vardı.

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AB büyükelçileri Şanlıurfada

Dün akşam saatlerinde Suriyeli mültecilerin durumunu görmek için Şanlıurfa’ya giden 25 AB büyükelçisi, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına verilen akşam yemeğinde ağırlandı.

Geleneksel Urfa evlerini andıran salonda AB Büyükelçileri için sıra gecesi düzenlendi.

Önce sıra gecesi kültürü hakkında bilgi verildi, daha sonra sıra gecesi ekibi tarafından yöresel türküler seslendirildi. Büyükelçilerden bazıları türküler eşliğinde halay çekti.

Yemekte ise yöresel lezzetler ve çiğ köfte vardı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye Temsilcisi Christian Berger Organizasyonun düzenlendiği mekâna hayran kaldıklarını, kenti daha yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Büyükelçi Berger, bölgeye yaptıkları ziyaretlerde Suriyeliler için yapılanlardan da çok etkilendiklerini vurguladı.

AA
 

Etiketler: şanlıurfa, sıra gecesi, ab büyükelçileri, suriye, Suriyeli mülteciler
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