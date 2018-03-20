AB Bakanlığı'ndan sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon euro hibe

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen 'Sivil Toplumu Destek Programı'nın ikinci dönemi, 2019-2020 yıllarında uygulanacak.

Toplam bütçesi 3 milyon euro olan programla, Türkiye'den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projeler desteklenecek.

Proje başına 60 bin ile 150 bin euro ödeme

Sivil toplum kuruluşlarına proje başına 60 bin ile 150 bin euro ödeme yapılacak hibe programının, sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi, iletişim becerilerinin ve şeffaflıklarının geliştirilmesi gibi öncelikleri var.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının aktif vatandaşlık kapasiteleri ile yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi de projenin öncelikleri arasında.

Proje için başvuruların, 8 Mayıs saat 17.00'ye kadar Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA