  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.938
    EURO 4.864
  • BIST 115431.43
    ALTIN 166.473
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB Bakanlığı'ndan sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon euro hibe

AB Bakanlığı'ndan sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon euro hibe

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, 2019-2020 döneminde sivil toplum kuruluşlarına toplam 3 milyon euro destek sağlayacağını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB Bakanlığından sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon euro hibe

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen 'Sivil Toplumu Destek Programı'nın ikinci dönemi, 2019-2020 yıllarında uygulanacak.

Toplam bütçesi 3 milyon euro olan programla, Türkiye'den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projeler desteklenecek.

Proje başına 60 bin ile 150 bin euro ödeme

Sivil toplum kuruluşlarına proje başına 60 bin ile 150 bin euro ödeme yapılacak hibe programının, sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi, iletişim becerilerinin ve şeffaflıklarının geliştirilmesi gibi öncelikleri var.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının aktif vatandaşlık kapasiteleri ile yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi de projenin öncelikleri arasında.

Proje için başvuruların, 8 Mayıs saat 17.00'ye kadar Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sivil toplum kuruluşu, proje, hibe, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER