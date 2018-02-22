AB Bakanı Ömer Çelik AB Büyükelçilerine Zeytin Dalı Harekatı'nı anlattı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, AB büyükelçileri ve temsilcilerinin yanı sıra AB Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Christian Berger ve AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nedezhda Nikolova Neynsky de katıldı.

Yemek öncesinde basına açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, geçen günlerde Adana'da Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı'nın yapıldığını hatırlatarak, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde Türkiye-AB Liderler Zirvesi'nin de gerçekleşeceğini söyledi.

"Gelinen son durumla ilgili bilgi vereceğim"

Çelik, çalışma yemeğinde Türkiye-AB ilişkileri, AB içinde yaşanan gelişmeler ile göç ve terörle mücadele sorununun konuşulacağını belirterek, "Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında gelinen son durumla ilgili olarak bilgi vereceğim. Bu konudaki çeşitli değerlendirmelere nasıl baktığımızı kendilerine ifade edeceğim." diye konuştu.

Ortak kanaatin iletişimi geliştirmek ve iletişim kanallarını açmak olduğunu kaydeden Çelik, "Ülkemizin Afrin'de böylesine bir terörle mücadele verdiği dönemde bu toplantının yapılması da önemlidir. Başta Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonumuz olmak üzere diğer konularda da görüş alışverişinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan, AB-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğine inanıyor"

Büyükelçi Berger, bu tür toplantıların AB ile Türkiye'nin birlikte yapacağı çalışmaların konuşulduğu bir ortam olduğunu belirterek, mart ayında Varna'da düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüşeceğini bildirdi.

Büyükelçi Neynsky de ülkesi Bulgaristan'ın dönem başkanlığı süresince Türkiye ile AB arasındaki iletişim kanallarını olabildiğince açık tutmaya çalışacağını dile getirerek, "Bulgaristan'ın bu dönemdeki en önemli amaçlarından biri AB ile Türkiye arasında doğrudan bir iletişim kurmaktır. Bulgaristan, Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden normalleşeceğine inanıyor." dedi.

Kaynak: AA