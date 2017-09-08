  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » AB Bakanı Çelik'ten "AB üyelik müzakeresi" açıklaması

AB Bakanı Çelik'ten "AB üyelik müzakeresi" açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'AB üyelik müzakeresi' süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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AB Bakanı Çelikten &quot;AB üyelik müzakeresi&quot; açıklaması

AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için AB dönem başkanı Estonya'nın başkenti Tallin'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, aday ülkelerin de yer aldığı "Radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve engelleme" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Çelik, daha sonra Türkiye'nin Tallin Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında, toplantıda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerden duyulan rahatsızlığı dile getirdiğini belirtti.

Bakan Çelik, "Bunlar son derece yanlış açıklamalar. Türkiye, güçlü bir Avrupa devleti, güçlü bir Avrupa demokrasisi olarak bugüne kadar AB üyesi olmadan bu yola geldi." dedi.

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Bu hedef korunmaktadır. Türkiye gibi bir ülke, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, laik, demokratik bir siyasal rejime sahip bir ülke ile iş birliği yapmazsanız radikalleşmeye karşı bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz? Dolayısıyla birilerinin Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerinin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek olduğunun altını çizdim. Bu irrasyonel açıklamaları duymaktan bıktığımızı, Türkiye'nin herhangi bir ülkenin iç politika meselesi olmaması gerektiğini ve bu büyük sorunları çözmek için Türkiye ile AB arasında daha çok yakınlaşma olarak beraberce geleceğe odaklanmamız gerektiğinin altını çizdim."

Etiketler: Ömer Çelik, AB Bakanı
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