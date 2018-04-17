AB Bakanı Çelik: Türkiye'yi rakip gören bir AB, siyaset tuzağına düşer

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB ülkelerindeki bazı siyasetçilerin son dönemde Türkiye'ye ilişkin sözlerini Twitter hesabında paylaştığı mesajlarla değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın "tahrik ve agresifliğin kudret alameti olmadığını" söylediğini belirten Çelik, "Bu sözü kendi Savunma Bakanı duymalı, ezberlemeli ve her gün tekrarlamalı" dedi.

Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel “Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini” söylemiş. Bu söz yeni değil, Avrupa’daki bütün ırkçılar, AB düşmanı aşırı sağcılar, göçmen düşmanları ve İslam düşmanları hergün söylüyor bunu. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Nisan 2018

Çelik, Avusturya'nın AB’den Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel'in "Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiği" şeklindeki sözlerine işaret ederek, "Bu söz yeni değil, Avrupa'daki bütün ırkçılar, AB düşmanı aşırı sağcılar, göçmen düşmanları ve İslam düşmanları her gün söylüyor bunu" ifadesini kullandı.

Balkanlar’da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye’yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir. Aksi bir yaklaşım basiretsizlik olur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Nisan 2018

Balkanlar’da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye’yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir. Aksi bir yaklaşım basiretsizlik olur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Nisan 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Balkanlar'ın yüzünü Türkiye ya da Rusya'ya dönmesini istemem" sözlerini değerlendiren Çelik, şunları söyledi:

"Bu söz, Balkanlar tarihini bilmemek ve ders çıkarmamakta ısrarcı olmak anlamına gelir. Türkiye'nin Balkan perspektifi her zaman istikrar ve barıştan yana oldu. Balkanlar konusunda AB ve Türkiye'yi karşıt kamplar gibi görmek çok büyük yanlış olur. Balkanlar'da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye'yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir. Aksi bir yaklaşım basiretsizlik olur. Balkanlar konusunda Türkiye'yi kendine zıt yerde konumlamak AB için kayıp olur. Türkiye Balkanlar'da istikrar ve barışın kilit aktörüdür. Türkiye'yi Balkanlar konusunda ortak olarak görmeli AB. Türkiye'yi rakip gören bir AB, Balkanlar'da 'soğuk savaş' siyasetini ve 90'lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer..."

Türkiye’yi Balkanlar konusunda ortak olarak görmeli AB. Türkiye’yi rakip gören bir AB, Balkanlar’da “soğuk savaş” siyasetini ve 90’lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer... — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Nisan 2018

Kaynak: AA