AB Bakanı Çelik, Malta Dışişleri Bakanı Abela'yla görüştü

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Malta'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmak üzere Türkiye'de bulunan Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile bakanlıkta bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede Bakan Çelik, iki ülkenin uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olmasına rağmen diplomatik ilişkilerin 50 yıl önce başladığına işaret etti.

"Türk tarihinin önemli bir parçası olan şehitlik Malta'da bulunuyor." diyen Çelik, Türkiye'nin Malta'da büyükelçiliğini 2009'da açtığını ve Malta'nın da Ankara büyükelçiliğini açacak olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

İkili ticari hacmini bir milyar dolara çıkarma gibi bir hedeflerinin olduğuna işaret eden Çelik, "Türkiye ile Malta'nın ortak kaderi Akdeniz. Akdeniz'i de son zamanlarda çok yoğun biçimde göç meselesi etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abela da bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutladığını fakat Türkiye-Malta tarihinin daha geriye dayandığını vurguladı.

İki ülkenin ortak çıkarlarına değinen Abela, Akdeniz'de güvenliği ve istikrarı sağlamak için birlikte çalışmaları gerektiğini hatırlattı.

"Türkiye, göç krizinde kesinlikle büyük işler yapıyor." diyen Abela, ülkesinin de göç krizinde sığınmacıların güvenliğini temin etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA