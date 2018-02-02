  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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AA muhabiri Özer, Afrin'deki roket saldırısında yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Sarp Özer, yakınında bir noktaya düzenlenen roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralandı.

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AA muhabiri Özer, Afrindeki roket saldırısında yaralandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Sarp Özer, yakınındaki bir noktaya düzenlenen roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, "hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak" amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen faaliyetleri takip ettiği sırada, AA muhabiri Özer'in bulunduğu bölgeye teröristlerce atılan roket ve havan topu isabet etti.

Patlama sırasında Özer, eline ve bacağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.

Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından olay mahallinden hızla çıkarılarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sarp özer, muhabiri, AA
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