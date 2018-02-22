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Buradasınız : » » A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in acı günü

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in acı günü

A Haber TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in vefat eden annesi Zehra Çimen, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimenin acı günü

A Haber TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in dün vefat eden annesi Zehra Çimen'in (73) cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı.

Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, ilçe belediye başkanları, medya kuruluşlarının temsilcileri ve A Haber ve ATV Televizyonu çalışanları katıldı.

Namaz sonrası helallik alınmasının ardından Zehra Çimen'in naaşı, Bakan Albayrak ve oğlu Çimen'in omuzlarında cenaze arabasına taşındı.

Zehra Çimen cenazesi, Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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