99 yerleşim birimi kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Muş'ta merkez ve ilçelerde 90 köy yolunun kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Muş Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığını, kapalı yolların en kısa sürede açılacağını söyledi.

Bitlis'te 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Van'da 4 köy yolu kapandı

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde de ikişer köy yolu kardan ulaşıma kapandı, ekipler bu yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede kar yağışı devam edecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum ve Ağrı merkezleri ve güney kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağışlı geçmesi beklenen bölgedeki bu yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Tunceli'de 1, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'ta 7, Erzurum'da 5 ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Tunceli'de 4, Kars ve Ağrı'da 2, Erzurum'da sıfır ve sıfırın atında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olacak.

Kaynak: AA