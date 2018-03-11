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Buradasınız : » » 96 YHT seti ihalesinde geri sayım

96 YHT seti ihalesinde geri sayım

TCDD Genel Müdürlüğü'nün, saatte 250 kilometre hıza sahip 96 YHT setinin alımını ve üretimini kapsayan ihalesinin ilk aşaması 5 Nisan'da yapılacak.

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96 YHT seti ihalesinde geri sayım

250 kilometre hıza sahip 96 YHT setinin alımı, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak.

Sanayi İşbirliği Programı'yla ilgili yönetmelik kapsamında, 96 YHT setine yönelik ön yeterlilik değerlendirmesinde son tarih 5 Nisan olarak belirlendi.

İhale kapsamında; 96 YHT seti, farklı versiyon YHT araçları için 30'ar kalem yedek malzeme, iki tam ölçekli ve hareketli YHT simülatörü, 10 masa tipi simülatör ve 2 eğitici kontrol istasyonu teminiyle yerli üretim ve test tesisi kurulumu, belgelendirme, tescil ve tip onay, teknik destek-bakım-onarım ve temizlik hizmetlerinin alımı yapılacak.

Üçüncü aşamada yüzde 74 yerlilik payı

İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla üretilerek ithal edilecek. İkinci aşamada 60 YHT seti yüzde 53 yerlilikle yapılacak. Üçüncü aşamada ise Milli YHT Projesi kapsamında 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) kurulacak tesiste imal edilecek.

Yerli üretim ve test tesisinin kurulumu Eskişehir'de yapılacak ancak talep edilen malların teslimatı Ankara'da olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: yht, TCDD, ihale
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