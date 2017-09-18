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92 kilo eroini tezeklerin arasına gizlemişler

Van'ın Özalp ilçesinde kamyonette yapılan aramada 92 kilogram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

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92 kilo eroini tezeklerin arasına gizlemişler

Van'ın Özalp ilçesinde kamyonette yapılan aramada 92 kilogram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bölgelerinde "torbacılar" tarafından öğrencilere satılması amacıya kırsal alandan kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı duyumları üzerine riskli bölgelerdeki yol kontrolleri artırıldı.

Jandarma ekiplerince, Özalp ilçesindeki yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette, narkotik köpeği "Rakip"in de kullanımıyla yapılan aramada, tezeklerin arasına gizlenmiş 92 kilogram eroin ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, geleceğin teminatı çocukları, gençleri ve vatandaşları zehirleyerek kazanç sağlamaya çalışanlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Etiketler: Van, eroin, gözaltı
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