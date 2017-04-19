91 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da 11 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 91 bin 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 8-18 Nisan'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda farklı markalarda 91 bin 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonlarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, sigara kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 8 kişinin yakalandığı ve kaçak kazıda kullanılan dedektörün ele geçirildiği, yakalanan kişilerle ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre adli işlem yapıldığı kaydedildi.