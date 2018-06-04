90 yıllık Samsun-Sivas Demiryolu hattı yenileniyor

378 kilometre mesafesi olan Samsun-Sivas Demiryolu hattında, istasyon yolları dahil 420 kilometrelik çalışma yürütülüyor.

Kuzey-güney koridorundaki yük trafiği demiryollarına aktarılacak

Modernizasyon çalışmasında yüzde 80 fiziksel ilerleme sağlandı. Şu ana kadar 383 kilometre ray döşendi. Projenin toplam yapım bedeli 1,2 milyar TL.

Bu çalışmayla, yaklaşık 90 yıllık hattın alt ve üst yapısı yenilenerek, sinyalizasyon sisteminin de devreye alınmasıyla hat kapasitesi artırılacak ve kuzey-güney koridorundaki yük trafiğinin demiryollarına aktarılması sağlanacak.

Tren sayısı 30’a çıkacak

Projeyle, yük taşımacılık potansiyeli yüksek hat kesiminde tren hızları, hat kapasitesi ve kabiliyeti artırılarak daha konforlu, güvenli ve hızlı bir işletmecilik yapılması, bakım maliyetlerinin azaltılması amaçlandı.

Proje öncesinde 20 olan tren sayısı 30’a çıkacak ve bu sayede hat kapasitesinde yüzde 50’lik artış meydana gelecek.

Projenin yüzde 58’lik kısmı Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından, geri kalan kısmı ise öz kaynaklardan karşılandı.

2015 yılının Eylül ayında tren trafiğine kapatılan Samsun-Sivas Demiryolu hattındaki modernizasyon çalışmalarının 2018 Eylül’de tamamlanarak hattın ulaşıma açılması planlanıyor.

Kaynak: İHA