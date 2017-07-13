9 yıldır kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 9 yıl önce kaybolan bir kadının, gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen kişi tarafından öldürülüp zeytinlik alana gömüldüğü ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahıs dosyalarının tekrar incelenmesi kapsamında 17 Eylül 2008'de yakınlarınca kaybolduğu bildirilen Ümmü Özkan'ın (47) dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı.

Kurulan özel bir ekip, 9 yıl önceki dosyayı inceledikten sonra o döneme ait telefon kayıtları ve tanık ifadelerini tekrar almak için harekete geçti.

Olayla ilgili bilgisi olduğu değerlendirilen 84 kişinin yeniden ifadesini alan ekipler, ifadeler doğrultusunda aşçı olan Ümmü Özkan'ın çalıştığı iş yerinde servis şoförlüğü yapan A.T. (48) ile gönül ilişkisinin bulunduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu kaybolduğu gün Özkan'ın A.T. ile buluşacağı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 9 yıl önce de ifadesi alınan ve serbest bırakılan A.T'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen H.T. (47) ve İ.K'yi (35) gözaltına aldı.

Zeytinlik alana gömdüğünü itiraf etti

Şüphelilerin telefon kayıtları incelendi, kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Şüphelinin ve bilgisine başvurulan 84 kişinin ifadelerinin çelişkili olduğunu saptayan ekipler, A.T'yi çapraz sorguya aldı. Çapraz sorguda, teknik ve fiziki takip sonucu oluşturulan soruları yanıtlayamayan A.T, Ümmü Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlının ifadesinde, Özkan ile olay günü akşam saatlerinde buluşarak Ağbuhayat mevkisine gittiklerini, Özkan'ın kendisinden eşini terk etmesini istediğini, bu nedenle tartıştıklarını ve otomobilde bulunan silahla Özkan'ı öldürüp, aynı bölgedeki zeytinlik alana cesedi çöp poşetiyle gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Kemik ve kıyafet parçalarıyla kadın terliği bulundu

Zanlının ifadesi doğrultusunda, savcılıkça zanlının gösterdiği zeytinlik alanda 2 iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı.

Kazıda kemik parçaları, saç kalıntıları, kadın kıyafeti ve terliği bulundu. Zanlının olayda kullandığını iddia ettiği av tüfeği de incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından, "tasarlayarak öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.