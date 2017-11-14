9 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı

Türk Kızılayınca, Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden zarar görenler için Erzurum'dan 9 tır dolusu, soba, battaniye ve yatak gönderildi.

Merkez üssü Halepçe olan depremin ardından bölgeye ilk yardımı ulaştıran ülke olan Türkiye, depremden etkilenen Iraklılara destek çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılayı, depremzedelere insani yardım gönderilmesi için kurumun Erzurum'daki Kuzeydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünün afet lojistik deposundan bölgeye 9 tır dolusu çadır, battaniye ve yatak gönderilmesini kararlaştırdı.

Görevlilerce depoda tırlara yüklenen yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.

Türk Kızılayı Kuzeydoğu Anadolu Bölge Müdürü Şafak Lostar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini anımsattı.

Deprem bölgesindeki ekiplerin eksikleri tespit ettiğini ifade eden Lostar, "Ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda yardımlarımızı yapıyoruz. 6 bin battaniye, 900 soba ve 2 bin yataktan oluşan 9 tırlık yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik." diye konuştu.

Lostar, bölgedeki ekiplerinin tespitiyle yardımların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.