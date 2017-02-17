9 polis memuru FETÖ'den tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 polis memuru tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 39 polis memurundan 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli Osmaniye, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Mersin ve Kahramanmaraş'ta 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 39 polis memuru ile 11 asker, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.