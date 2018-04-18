9 otomobile çarpıp kaçan TIR'ın sürücüsü yakalandı

Ankara'da Y.K. idaresindeki 14 EJ 001 plakalı TIR, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki 01 VD 027 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ardından durmayan TIR'ın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti.
Sürücülerin kazaya karışan tırın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra TIR'ı durdurdu.
Yaralı 4 kişi hastanelere kaldırıldı
Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.
Yakalanan sürücünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA