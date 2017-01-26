9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına aldığı 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden biri kadın 5'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerden 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.
Niğde merkezli operasyonda 18 tutuklu
Niğde merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 eski emniyet mensubundan 18'i tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, 27 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA