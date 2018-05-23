9 ilde FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

9 ilde yürütülen İzmir merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanması operasyonunda, çoğunluğu muvazzaf asker 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Zanlılardan 16'sının muvazzaf asker olduğu belirtildi.

Kaynak: AA