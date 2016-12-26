9 ilde 1205 yerleşim merkezine ulaşım sağlanamıyor

Kars

Kars İl Öze İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağış nedeniyle, Akyaka'da 3, Kağızman'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta iki gündür etkili olan kar yağışı ara ara etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan, Iğdır-Ağrı karayolu üzerindeki Pamuk Dağı Geçidi'nde ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Aralıklarla etkili olan kar ve tipi dolayısıyla trafikte aksamaların yaşandığı Erzurum'da 190 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Kar yağışı dolayısıyla Ağrı'da 286, Erzincan'da 247, Tunceli'de 136, Ardahan'da 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede söz konusu köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar da sürdürülüyor.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 60 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, kar yağışının gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olduğunu söyledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, ilde kapalı bulunan 60 köy yolunun ulaşıma açılması için 13 ekibin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yerlikaya, "Yol açma çalışmalarında önceliğimiz acil durum gerektiren yolların açılması. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda bütün yollarımız açılmış olacak." dedi.

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 165 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelindeki 278 köy yolundan 165'i, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışması, 120 personelin katılımıyla yürütülüyor.

Bu arada, kent merkezinde çatılarda biriken kar kütleleri, havaların ısınmasıyla düşmeye başladı. Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kar kütlesi nedeniyle araçta hasar oluştu. AA