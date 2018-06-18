882 belediyenin su ve kanalizasyon alt yapısı yenilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, bağlı kuruluşu İLBANK A.Ş. ile başlattığı Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında, 882 belediyenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Bakanlığın bağlı kuruluş İLBANK ile ihtiyacı olan belediyelerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 2011 yılında SUKAP'ın başlatıldığını hatırlattı.

"312 içme suyu, 570 atık su tesisi projesi tamamlandı"

Müsteşar Mustafa Öztürk bu kapsamda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"SUKAP ile bugüne kadar 312 içme suyu, 570 atık su tesisi projesi tamamlanarak 882 belediyenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilendi. Belediyelere proje için bu yıl 719 bin 270 lira hibe ayrılırken, bugüne kadar yerel idarelere proje kapsamında 3 milyon 217 bin lira maddi destek sağlandı."

Öztürk, 118 içme suyu ve 154 atık su projesi inşaatının devam ettiğini, 15 içme suyu ile 19 atık su tesisi çalışmalarının ise sözleşme aşamasında olduğunu belirterek "24 içme suyu, 39 atık su tesisinin ise ihalesi tamamlandıktan sonra sözleşmesi imzalanacak. SUKAP ile 1251 proje sonuçlanmış olacak" dedi.

Altyapı ihtiyaçları minimize edilecek

Mayıs 2018 itibarıyla projeden 984 belediyenin faydalandığını belirten Mustafa Öztürk, şunları anlattı:

"312 içme suyu projesi ile vatandaşlar temiz ve güvenli içme suyuna ulaştı, belediyelere ait 570 atık su arıtma tesisi işletmeye açılarak temiz kaynakların kirletilmesi önlendi."

Öztürk, belediyelerin altyapı ihtiyaçlarının minimize edileceğini de söyledi:

"Bankamızın, yerel yönetimlerin altyapı sektöründeki ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde finansman desteği sağlaması nedeniyle yerel yönetimlerin SUKAP’tan faydalanma yönünde talepleri yıllara göre artarak devam etti. Bu kapsamda 2023'e kadar belediyelerin altyapı sektöründeki ihtiyaçları minimize edilecek."

Kaynak: AA