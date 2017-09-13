  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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86 yaşındaki adamın 92 bin lirasını dolandırdılar

Eskişehir'de kendisini telefonda savcı olarak tanıtan kişi, 86 yaşındaki A.N.E'nin 92 bin lirasını aldı.

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86 yaşındaki adamın 92 bin lirasını dolandırdılar

Eskişehir'de kendisini telefonda savcı olarak tanıtan kişi, 86 yaşındaki A.N.E'nin 92 bin lirasını aldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde A.N.E'yi (86) arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Söz konusu kişi, kimliklerinin hırsızlık ve terör olaylarında kullanıldığını öne sürerek A.N.E'nin parasının üzerinden parmak izi alınacağını söyledi.

Şüpheli, A.N.E'den parayı eve gelecek polise vermesini istedi.

Bunun üzerine A.N.E, 92 bin lirayı kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.N.E, polise başvurdu.

Etiketler: eskişehir, dolandırıcılık, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, polis
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