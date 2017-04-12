85 yaşındaki Ali dede Cumhurbaşkanı'na seslendi

Mersin'de yaşayan 85 yaşındaki Ali dede, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın kendisini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
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