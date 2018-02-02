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85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

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85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sırasıyla söz alan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları, taleplerini dile getirdi.

Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı emekli Albay Ali Öz, hiçbir örgüt ve yapılanmayla alakası olmadığını belirterek, "10 yıl geçti üzerinden. Emekli olmam nedeniyle delillere ulaşma, değiştirme gibi bir durumum yoktur. Çağrıldığım anda da gelirim. Alakam olmayan suçlarla tutuklandığım kanaatindeyim. Tutuksuz yargılanmak veya adli kontrolle tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Dönemin İstihbarat Daire Başkanı olan tutuklu sanık Ramazan Akyürek de 36 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Söz alan diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini ve FETÖ ile ilgilerinin bulunmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı emekli Albay Ali Öz ile jandarma, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 11 tutuklu sanığın, mevcut delil durumuna göre bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyet duruşmayı sıralı yapılmak üzere 12, 13, 15 ve 16 Mart'a erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Hrant Dink, fetö elebaşı, FETÖ davası, fetö, ara karar
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