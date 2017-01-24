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83 öğretim görevlisine 15'er yıl hapis istendi

FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, öğretim görevlisi 83 şüphelinin, 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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83 öğretim görevlisine 15er yıl hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, öğretim görevlisi 21'i tutuklu 83 şüphelinin, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik YTÜ öğretim görevlilerini kapsayan soruşturmasını tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, bu üniversitenin öğretim görevlisi 21'i tutuklu 83 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturma kapsamında, geçen kasım ayında 103 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, üniversitenin Davutpaşa Kampüsünde ve şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda, 73 akademisyen gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği açıklanmıştı.

Etiketler: fetö, Yıldız Teknik Üniversitesi, soruşturma, iddianame, Öğretim Görevlisi, 83 şüpheli, 15'er yıla kadar hapis cezası
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